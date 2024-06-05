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Третина промислових підприємств очікує зростання цін на продукцію

Середа, 5 червня 2024, 16:05 - Економічна правда
 
фото: Getty Image

Кожне 3 промислове підприємство у найближчі три місяці очікує на зростання відпускних цін своєї продукції. 

Про це свідчить дослідження Держстату.

Також повідомляється, що у чверті промислових підприємств кількість замовлень зменшилася, а 59% – завантажені відповідно до сезону. Та не зважаючи на таку завантаженість 39% керівників підприємств оцінюють кількість замовлень як суттєво меншу за звичайну.

При цьому, 98% респондентів вказали, що, на їх думку, експортний попит зараз відсутній.

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Більшість опитаних керівників також зазначили, що найближчим часом досить важко прогнозувати роботу бізнесу.

За оцінкою керівників та менеджерів промислового сектору в цілому по Україні, обсяг виробництва зріс у 25% компаній і не зазнав жодних змін у 50%. 

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Нагадаємо: 

Нацбанк прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та збільшення витрат бізнесу на оплату праці.

промисловість ціни Держстат
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