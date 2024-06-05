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БЕБ викрило чиновника, який допоміг передати фірмі 2 га землі і завдав 3,5 млн збитків 

Середа, 5 червня 2024, 15:49 - Віктор Волокіта

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили керівника земельного відділу Обухівської міської ради, який, зловживаючи своїм службовим становищем, завдав понад 3,5 млн грн збитків місцевому бюджету.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

В ході досудового розслідування встановлено, що чиновник незаконно вивів понад 2 гектари зі складу земель природно-заповідного фонду. 

Щоб змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, посадовець звернувся до місцевого Держгеокадастру з відповідним листом. Надалі, діючи в інтересах приватної компанії, він подав на затвердження сесії місцевої ради недостовірний звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка склала 13 млн грн. 

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Службовець знав, що у звіті невірно визначено цільове призначення землі, що впливає на її вартість. 

Однак відповідну земельну ділянку було продано одному з суб’єктів господарювання за заниженою ціною.

Розмір завданих матеріальних збитків місцевому бюджету перевищив 3,5 млн гривень.

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Наразі керівнику земельного відділу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх працівників Одеської митниці, які допомагали компанії-експортеру ухилитись від сплати податків на понад 13 млн грн.

Економічна правда 

БЕБ земля
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