Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією

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Верховна Рада ратифікувала міжурядову конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією, яку було підписано у лютому 2024 року.

Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.

Новою конвенцією встановили порядок розподілу прав оподаткування доходів, що отримують резиденти однієї держави в іншій, зокрема, обмежили право країни, що є джерелом доходу, на:

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оподаткування дивідендів (5%);

процентів (10% та 5%);

роялті (5%).

Крім того, у конвенції встановили домовленості щодо обміну податковою інформацією між відповідними органами України і Японії та прописали механізми, за якими компанії можуть оскаржувати нараховані податки, якщо вони не відповідають умовам угоди.

"Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадуємо:

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Уряди України та Японії 19 лютого підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

8 березня голова ФДМУ зустрівся з представниками агенції JICA та японською компанією "Toho Titanium" для обговорення можливості інвестування у титанову галузь України.