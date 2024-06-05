Аналітики закликали владу відмовитися від ідеї "кешбеку на українське": яка причина

Дев'ять аналітичних центрів України закликали владу відмовитися від "кешбеку на українське" через обтяжливе навантаження на держбюджет.

Про це повідомляє об'єднання аналітичних центрів "Економічна експертна платформа".

Так, на думку аналітичних центрів реалізація запропонованого механізму підтримки вітчизняних виробників є фінансово обтяжливою для Державного бюджету та доволі складною в адмініструванні.

Крім цього, будуть порушені конституційні права громадян України в частині отримання доступу до їх приватного життя, а саме їх покупок.

Реклама:

Зазначається, що несправедливий механізм кешбеку, який діє виключно через торговельні мережі - надалі викривить умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають домінівну ринкову силу. Такий механізм завдасть шкоди дрібним виробникам та реалізаторам і у такий спосіб надалі посилить ринкову владу великих роздрібних мереж.

"Зважаючи на зазначене, аналітичні центри закликають представників влади відмовитись від контрпродуктивної для економіки країни ідеї щодо запровадження кешбеку за придбання українських товарів та зосередитись на інституційних покращеннях умов ведення бізнесу в Україні, зокрема реалізації важливих проєктів по перезавантаженню БЕБ, ДПС, ДМС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського

Реклама:

Нагадаємо:

У межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.

Економічна правда.