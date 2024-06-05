Фонд гарантування вкладів відсудив у пов’язаних осіб Артем-банку 30 мільйонів 

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Господарський суд м. Києва повністю задовольнив позов Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб ПАТ "Артем-банк", присудивши стягнути на користь Фонду 29,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У Фонді уточнили, що йдеться про справу №910/10354/21 і додали, що 22 травня суд частково задовольнив позов Фонду до пов’язаних осіб цього банку у справі №910/9833/21 на суму 630 тис грн.

Також, за однією зі справ (№910/4149/21) Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду раніше присудив стягнути з пов’язаних осіб цього банку близько 16 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду.

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Як було встановлено, вже під час здійснення ліквідаційної процедури АТ "Артем-банк", його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких в подальшому було здійснено ряд завідомо збиткових операцій.

"Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ "Артем-банк" та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків", - йдеться в повідомленні Фонду.

Нагадаємо:

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15 листопада 2016 року Артем-банк був визнаний неплатоспроможним.

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Артем-банк" 15 грудня 2016 року.

У 2019 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам "АРТЕМ-БАНК".

Економічна правда