Київський суд наклав арешт на чеську нерухомість Гринкевича

NGL.media

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно Романа Гринкевича у Празі (Чехія). Арешт накладений не лише на квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним.

Про це повідомляє NGL.media.

Видання з’ясувало, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 квадратного метра на п’ятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за майже 11,2 млн грн. З договору купівлі-продажу випливає, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

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В ухвалі Печерського райсуду Києва, прийнятій ще на початку квітня, але опублікованій лише в середині травня, зазначено, що арешт накладений і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею.

Нагадаємо:

9 січня Міноборони ухвалило рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

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У 2023 році Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони та виграли 23 тендери на постачання одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР.

Економічна правда.