За час великої війни 58 компаній підсанкційних осіб перейшли у власність України

За два роки великої війни 58 українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували війну, перейшли у власність України.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що понад півсотні компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення. З них лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України.

За словами заступниці міністра юстиції Інни Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Реклама:

Крім того, складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально "замаскувати" активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи

Загалом за понад два роки великої війни Мін'юст подав 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили.

"Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється", – розповіда Богатих.

Реклама:

За даними Опендатабот станом на 24 лютого 2022 року в українських реєстрах було 18940 компаній із власниками з РФ.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.