Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників, чиї водії не повернулися до України

Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

Відповідний наказ оприлюднила Державна служба з безпеки на транспорті.

Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:

ФОП Ключенко Геннадій Вікторович

ФОП Лелюк Тарас Олександрович

ФОП Полежаєв Віталій Валерійович

ФОП Яровий Дмитро Юрійович

ФОП Цірик Володимир Іванович

ФОП Бокоч Юрій Юрійович

ТОВ "ФАНКИ ЛАЙН".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у заяві "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. "Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Від системи "Шлях" відключили 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

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Економічна правда