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Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників, чиї водії не повернулися до України

Вівторок, 4 червня 2024, 19:18 - Олексій Павлиш

Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

Відповідний наказ оприлюднила Державна служба з безпеки на транспорті.

Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:

  • ФОП Ключенко Геннадій Вікторович
  • ФОП Лелюк Тарас Олександрович
  • ФОП Полежаєв Віталій Валерійович
  • ФОП Яровий Дмитро Юрійович
  • ФОП Цірик Володимир Іванович
  • ФОП Бокоч Юрій Юрійович
  • ТОВ "ФАНКИ ЛАЙН".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у заяві "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. "Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Від системи "Шлях" відключили 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

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Економічна правда

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