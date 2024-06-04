Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників, чиї водії не повернулися до України
Від системи "Шлях" відключили ще 7 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.
Відповідний наказ оприлюднила Державна служба з безпеки на транспорті.
Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" таких перевізників:
- ФОП Ключенко Геннадій Вікторович
- ФОП Лелюк Тарас Олександрович
- ФОП Полежаєв Віталій Валерійович
- ФОП Яровий Дмитро Юрійович
- ФОП Цірик Володимир Іванович
- ФОП Бокоч Юрій Юрійович
- ТОВ "ФАНКИ ЛАЙН".
"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у заяві "Укртрансбезпеки".
Зазначається, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. "Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Від системи "Шлях" відключили 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.
Читайте також: Нема кому сісти за кермо. Автоперевезення пішли на спад через нові правила мобілізації
Економічна правда