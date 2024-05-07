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"Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" ще 12 перевізників, чиї водії не повернулися до України

Вівторок, 7 травня 2024, 16:44 - Олексій Павлиш

Від системи "Шоях" відключили 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

Відповідний наказ оприлюднила Державна служба з безпеки на транспорті.

Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:

  • ФОП Александрюк Іван Георгійович
  • ФОП Бушовський Андрій Валерійович
  • ФОП Бузінський Олександр Сергійович
  • ФОП Цуркан Богдан Васильович
  • ФОП Герасин Євген Євгенович
  • ФОП Ляшко Володимир Григорович
  • ФОП Недбайло Максим В'ячеславович
  • ФОП Орендарчук Іоан Миколайович
  • ФОП Стасюк Едуард Миколайович
  • ФОП Стеценко Іван Миколайович
  • ФОП Тесленко Артем Іванович
  • ФОП Воякін Олександр В'ячеславович

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у заяві відомства.

Таким чином, від системи відключено вже 97 перевізників за таке порушення.

Повідомляється, що на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шлях" - після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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Еоконмічна правда

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