"Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" ще 12 перевізників, чиї водії не повернулися до України

Від системи "Шоях" відключили 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину держкордону.

Відповідний наказ оприлюднила Державна служба з безпеки на транспорті.

Зазначається, що Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи "Шлях" таких перевізників:

ФОП Александрюк Іван Георгійович

ФОП Бушовський Андрій Валерійович

ФОП Бузінський Олександр Сергійович

ФОП Цуркан Богдан Васильович

ФОП Герасин Євген Євгенович

ФОП Ляшко Володимир Григорович

ФОП Недбайло Максим В'ячеславович

ФОП Орендарчук Іоан Миколайович

ФОП Стасюк Едуард Миколайович

ФОП Стеценко Іван Миколайович

ФОП Тесленко Артем Іванович

ФОП Воякін Олександр В'ячеславович

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - йдеться у заяві відомства.

Таким чином, від системи відключено вже 97 перевізників за таке порушення.

Повідомляється, що на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шлях" - після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

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Еоконмічна правда