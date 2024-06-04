У Києві знесли 800 незаконних тимчасових споруд і МАФів: в яких районах найбільше

За три місяця весни демонтажні бригади КП "Київблагоустрій" прибрали з вулиць столиці близько 800 незаконно встановлених елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів.

Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

За його інформацією, в цей період найбільше демонтували сезонні тимчасові споруди – понад 400, а також близько 265 тимчасових споруд і МАФів та 119 інших незаконно розміщених елементів благоустрою.

"Зокрема, біля станції метро "Академмістечко" прибрали близько 150 МАФів, що загромаджували простір. На їхню велику кількість постійно скаржилися місцеві жителі. Тож після закінчення терміну чинних договорів на відповідні земельні ділянки Департамент надав доручення на демонтаж на цій локації.

Реклама:

Масштабні демонтажі відбулися й на вулицях Володимира Івасюка та Петра Григоренка, поблизу станції метро "Позняки", – розповів Михайло Буділов.

Він зазначив, що всі демонтажі провели фахівці комунального підприємства та власники, які самостійно прибрали елементи благоустрою на вимогу приписів інспекторів.

Так, у Святошинському районі демонтували 174 елементи благоустрою, в Оболонському – 125, Шевченківському – 97, Подільському – 97, Деснянському – 87, Солом’янському – 82, Печерському – 51, Голосіївському – 31, Дніпровському – 25 і Дарницькому – 24.

Реклама:

Нагадаємо:

НАБУ розшукує обвинуваченого у корупції в особливо великому розмірі депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина.

За версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. За свої послуги учасники злочинної схеми пропонували надати їм 1,39 млн гривень на рік.

Економічна правда