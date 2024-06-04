"Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю 15 автоцистерн з очікуваною вартістю у 100 мільйонів 

ПАТ "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю 15 нових автоцистерн для перевезення паливно-мастильних матеріалів.

Відповідна інформація розміщена в Рrozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оголошенням, очікувана вартість закупівлі - 98,75 млн грн (без ПДВ), автоцистерни мають бути поставлені до кінця 2024 року, заявки приймаються до 5 червня.

"Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

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Компанія визначає стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

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Нагадаємо:

"Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Економічна правда