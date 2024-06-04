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В "Укренерго" назвали причини збільшення дефіциту електроенергії 

Вівторок, 4 червня 2024, 13:00 - Віктор Волокіта

Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора, оскільки зріс  рівень споживання через використання кондиціонерів, крім того, хмарність перешкоджає роботі сонячних електростанцій.

Про це повідомили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, також зменшився обсяг імпорту електроенергії з країн Європи. 

"Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - йдеться в повідомленні. 

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В "Укренерго" також повідомили, що відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. І це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи - пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії. 

Нагадаємо: 

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

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Укренерго електроенергія населення
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Економічна правда
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