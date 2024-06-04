УЗ: у травні обсяг пасажирських перевезень збільшився на понад 20%

УЗ

У травні кількість перевезень пасажирів в Укрзалізниці внутрішнього сполучення зросла на 22%, міжнародного - на 21%.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"За травень 2024 року Укрзалізниця перевезла майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тисяч пасажирів — у міжнародному, демонструючи зростання на 22% та 21% відповідно у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідером став маршрут Київ — Чоп, який зріс на 221%, що стало результатом розвитку станції Чоп як пересадкового хабу між внутрішніми та міжнародними поїздами, зокрема відкриття альтернативного варіанту подорожі до Будапешта та Відня після запуску поїздів 367/745 Луцьк/Київ — Чоп та 143/146 Чоп — Відень у грудні 2023 року.

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Зростання на 52% та 66% демонструє маршрут Миколаїв — Київ та Київ — Миколаїв, відповідно. У топі також маршрути Київ — Хмельницький — Київ, Київ — Хелм — Київ, Київ — Вінниця — Київ.

Загалом за травень 2024 року "Укрзалізниця" наростила перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученнях на 422,5 тисячі пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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АТ "Укрзалізниця" розпочала продаж у застосунку квитків до Дорохуська на пересадкові поїзди до та з Хелму, які змінили кінцеву станцію через ремонтні роботи у Польщі.

Економічна правда.