Укрзалізниця розпочала продаж квитків до польського Дорохуська

УЗ

АТ "Укрзалізниця" розпочала продаж у застосунку квитків до Дорохуська на пересадкові поїзди до та з Хелму, які змінили кінцеву станцію через ремонтні роботи у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Стартували продажі квитків на Дорохуськ. Нагадуємо, що частина звичних для вас поїздів до/з Хелма змінює свою кінцеву станцію на Дорохуськ через ремонти на польській залізниці з 23 червня до кінця літа"

Пасажирам, які подорожують до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, треба шукати квитки у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ". Застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави та Хелма.

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"У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці. Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника", - додали у пресслужбі.

Економічна правда.

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