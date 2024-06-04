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В Україні помітно збільшилась частка гібридних автівок: хто лідер

Вівторок, 4 червня 2024, 12:10 - Віктор Волокіта
 
GETTY IMAGES

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легковиків. 

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це майже не відрізняється від торішнього показника.

"Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто, що на 3 відсоткових пункти менше показника травня 2023р., - йдеться в повідомленні. 

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Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 22,8%.

Помітно збільшилась частка гібридів з 18,6% до 20,9%.

"Додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 11,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало 0,7% продажів нових авто", - розповіли в Укравтопромі. 

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – KIA Sportage;
  • Дизельні – RENAULT Duster;
  • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
  • Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
  • Авто з ГБО – KIA Cee'd.

Нагадаємо: 

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4. 

авто Україна
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Економічна правда
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