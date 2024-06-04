В Україні помітно збільшилась частка гібридних автівок: хто лідер
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, це майже не відрізняється від торішнього показника.
"Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто, що на 3 відсоткових пункти менше показника травня 2023р., - йдеться в повідомленні.
Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 22,8%.
Помітно збільшилась частка гібридів з 18,6% до 20,9%.
"Додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 11,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало 0,7% продажів нових авто", - розповіли в Укравтопромі.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – KIA Sportage;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО – KIA Cee'd.
Нагадаємо:
У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.