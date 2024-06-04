В Україні помітно збільшилась частка гібридних автівок: хто лідер

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У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це майже не відрізняється від торішнього показника.

"Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 43,9% травневих продажів нових авто, що на 3 відсоткових пункти менше показника травня 2023р., - йдеться в повідомленні.

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Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 22,8%.

Помітно збільшилась частка гібридів з 18,6% до 20,9%.

"Додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 11,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало 0,7% продажів нових авто", - розповіли в Укравтопромі.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – KIA Sportage;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО – KIA Cee'd.

Нагадаємо:

У травні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер Toyota RAV-4.