49% українців вважають, що за каденцію Зеленського ситуація в економіці погіршилася – КМІС

Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в економіці за період президенства Володимира Зеленського погіршилася.

Такі результати опитування, проведеного 16-22 травня, наводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Проте, як повідомили у КМІС, з них 16.5% пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням, а 23% – насамперед із помилковими діями влади (ще 9% назвали обидві причини).

"Після повномасштабного вторгнення ми фіксували парадоксальну ситуацію, коли об’єктивно ситуація в економіці стала однозначно гіршою, але громадськість краще її оцінювала, ніж до вторгнення", - зазначили у КМІС.

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Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10% та 1,5% − для показників, близьких до 5%.

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КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо:

За даними проведеного Мінекономіки опитування роботодавців стосовно ринку праці в Україні, саме мобілізація та міграційні процеси, на думку респондентів, є основними каталізаторами браку робочої сили.