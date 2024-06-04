Microsoft звільняє сотні працівників у своєму хмарному підрозділі Azure

Компанія Microsoft скорочує сотні робочих місць у своєму хмарному підрозділі Azure, доєднавшись до серії звільнень, які спостерігаються в технологічній та медіаіндустрія цього року.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, скорочення торкнуться таких команд, як Azure for Operators і Mission Engineering. Звільнення в Azure for Operators передбачають скорочення до 1500 тисячі робочих місць.

Скорочення відбулися після того, як у січні цього року компанія скоротила 1900 робочих місць в Activision Blizzard і Xbox. Технологічні компанії, включаючи Amazon і Salesforce, також звільнили кілька сотень співробітників у 2024 році.

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Azure for Operations та Mission Engineering є частиною організації під назвою Strategic Missions and Technologies, створеної у 2021 році, яка займається квантовими обчисленнями та космосом.

Загалом Azure від Microsoft демонструє різке зростання завдяки значним інвестиціям компанії в ШІ та доступу до бажаних технологій виробника ChatGPT OpenAI завдяки їхньому стратегічному партнерству.

Крім того, Microsoft розпочала реструктуризацію напрямку, який відповідає за технології змішаної реальності, але продовжить продавати свою гарнітуру HoloLens 2.

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Нагадаємо:

Хмарний підрозділ Amazon – Amazon Web Services (AWS) повідомив про скорочення сотні робочих місць.