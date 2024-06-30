Влучання у харківський термінал "Нової пошти": посилки будуть відшкодовані

У результаті обстрілу КАБами сортувального термінала "Нової пошти" у Харкові, серед працівників постраждалих немає, натомість загинув водій вантажівки. Будівля термінала пошкоджена, у компанії обіцяють компенсувати усі знищені посилки.

Про це йдеться у заяві "Нової пошти", яка є у розпорядженні ЕП.

"Сьогодні у Харкові о 16:30 росія влучила КАБом поблизу терміналу Нової пошти. Всі працівники зміни були у бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок та населення. На жаль, на зараз відомо про одного загиблого водія вантажівки. На місці працюють підрозділи ДСНС. Горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджені. Сам сортувальний термінал також пошкоджено. Очікуємо додаткової інформації", - йдеться у заяві.

У "Новій пошті" зазначили, що посилки, які знаходились в терміналі та були знищені внаслідок влучання, - будуть відшкодовані згідно оціночної вартості. При цьому, посилки, які були в дорозі, будуть перенаправлені у інше місце для сортування.

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Нагадаємо:

Через влучання керованих авіабомб у термінал "Нової пошти" в Харкові в неділю загинув чоловік, ще 9 осіб поранено, серед них немовля.

Економічна правда

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