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У понеділок 1 липня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби

Неділя, 30 червня 2024, 18:26 - Володимир Тунік-Фриз

У понеділок 1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В НЕК "Укренерго" причиною цілодобових відключень називають підвищення рівня споживання через спеку.

У компанії закликають споживати електроенергію ощадливо.

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Нагадаємо:

У неділю 30 червня, графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.

Економічна правда

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Укренерго електроенергія
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