У понеділок 1 липня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
Неділя, 30 червня 2024, 18:26 -
У понеділок 1 липня графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
В НЕК "Укренерго" причиною цілодобових відключень називають підвищення рівня споживання через спеку.
У компанії закликають споживати електроенергію ощадливо.
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Нагадаємо:
У неділю 30 червня, графіки погодинних відключень електроенергії, протягом яких можуть вводитись обмеження для різних регіонів країни, будуть діяти протягом усієї доби.
Економічна правда
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