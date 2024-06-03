Мінцифри запускає комунікаційну платформу у сфері відкритих даних Data+

Міністерство цифрової трансформації запускає платформу Data+ для комунікації між розпорядниками та користувачами відкритих даних на регулярних тематичних зустрічах.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відмічається, що Data+ обʼєднає для співпраці всі зацікавлені сторони сфери відкритих даних. Мова йде про представників держави, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.

Згідно з повідомленням міністерства, учасники платформи зможуть долучатися до власне розроблення політики відкритих даних, формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства та сприяти міжнародній співпраці в open data сфері.

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"Перша зустріч учасників Data+ відбудеться в другій половині червня.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.

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