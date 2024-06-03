Укрзалізниця збільшила перевезення вантажів на 30%

"Укрзалізниця" в січні-травні 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів. Це на 30% більше аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За її даними, експортні перевезення за звітний період зросли на 57% — до 38 млн тонн.

"Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.



Як повідомили в "Укрзалізниці", за 5 місяців 2024 року перевезено:

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у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);

на експорт — 38 млн тонн (+57%);

на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).



Лідери за обсягами перевезень у січні-травні 2024 року:

залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;

зернові вантажі — 18,8 млн тонн;

кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;

мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.

Нагадаємо:

З початку року "Укрзалізниця" вже перевезла майже 800 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

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Економічна правда