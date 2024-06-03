Укрзалізниця збільшила перевезення вантажів на 30%
Понеділок, 3 червня 2024, 16:42 -
"Укрзалізниця" в січні-травні 2024 року перевезла 75,4 млн тонн вантажів. Це на 30% більше аналогічного періоду 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
За її даними, експортні перевезення за звітний період зросли на 57% — до 38 млн тонн.
"Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Як повідомили в "Укрзалізниці", за 5 місяців 2024 року перевезено:
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- у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);
- на експорт — 38 млн тонн (+57%);
- на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).
Лідери за обсягами перевезень у січні-травні 2024 року:
- залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;
- зернові вантажі — 18,8 млн тонн;
- кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;
- мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.
Нагадаємо:
З початку року "Укрзалізниця" вже перевезла майже 800 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.
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Економічна правда
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