В Україні передбачили компенсації за відновлення та будівництво меліоративних систем

Уряд схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Згідно з постановою, сільгосптоваровиробники, які використовують меліоровані землі, можуть отримати до 50 відсотків компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем. ОВК можуть отримати до 50 відсотків компенсації за відновлення насосних станцій.

Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.

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Як повідомили в Міністерстві, бюджетна дотація надається за проведення робіт та прийняті в експлуатацію меліоративні системи за період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.

Заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї сільгосптоваровиробники подають через Державний аграрний реєстр.

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