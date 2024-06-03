На Київщині скасували закупівлю на 50 мільйонів на ремонт будинку за завищеними цінами 

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 51 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За результатами інформаційної-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

Посадовці збирались витратити на реконструкцію будівлі понад 51 млн гривень.

Реклама:

Як повідомили в БЕБ, фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію та з'ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищені.

Аналітики направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг.

"Завдяки вжитим заходам замовник скасував згаданий тендер", - зазначили в БЕБ.

Реклама:

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх працівників Одеської митниці, які допомагали компанії-експортеру ухилитись від сплати податків на понад 13 млн грн.