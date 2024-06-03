Ціни на нафту зменшилися на тлі скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК

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Ціни на нафту помірно знизилися, оскільки інвестори зважували рішення групи виробників ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку до 2025 року.

Про це повідомляє агенттсво Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в серпні подешевшали на 4 центи, або на 0,05%, до $81,07 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні подешевшали на 1 цент, або на 0,01%, до 76,98 долара.

Brent подешевшала на 0,6%, а WTI втратила 1% минулого тижня.

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Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, відомі як ОПЕК+, наразі скорочують видобуток нафти на 5,86 млн барелів на добу, що становить близько 5,7% світового попиту.

Це включає 3,66 млн барелів на добу, термін дії яких закінчується наприкінці 2024 року, і добровільне скорочення вісьмома членами на 2,2 млн барелів на добу, термін дії якого закінчується до кінця червня 2024 року.

Аналітики кажуть, що інвесторам знадобиться час, щоб підрахувати скорочення видобутку і обміркувати це рішення.

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"Загалом, я вважаю, що рішення є дещо "ведмежим", оскільки ринок не очікував, що ОПЕК+ почне згортати скорочення в четвертому кварталі", - зазначила Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, яка займається аналізом ринку нафти.

Аналітики Goldman Sachs підтримали цю думку, зазначивши, що, незважаючи на продовження скорочення видобутку, зустріч була сприйнята як "ведмежа", оскільки вісім країн ОПЕК+ вже повідомили про плани поступово відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу в період з жовтня 2024 року по вересень 2025 року.

Нагадаємо:

Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економічна правда.