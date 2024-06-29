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На Донеччині через обстріли відключалась шахта 

Субота, 29 червня 2024, 10:42 - Анастасія Дячкіна

У Донецькій області ворожий обстріл пошкодив повітряну лінію оператора системи розподілу. Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

У момент відключення у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили.

Крім цього, у Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайшли металеву кулю діаметром 15 см – фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.

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У Чернігівській області через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Загалом, 28 червня для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 203 МВт*год. Експорту не передбачається.

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Нагадаємо: 

У суботу 29 червня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

шахти енергетика Міненерго
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