ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник

У травні обсяг ІТ-експорту з України становив 560 млн дол, що 15 млн дол більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це пише DOU.

Водночас за аналогічний період минулого року показник українського ІТ-експорту був одним із найвищих за увесь рік — 590 млн дол.

Крім того, частка ІТ-послуг все ще має найбільший показник серед усіх послуг, що експортуються, та посідає друге місце в загальній структурі українського експорту.

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За словами керівниці команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярини Возняк, навіть за умови оптимістичного сценарію, на кінець 2024 року передбачається зменшення обсягів експорту у діапазоні від 3,2% до 5%, у порівнянні з попереднім роком.

Додається, що за перші п’ять місяців цього року виторг від експорту комп’ютерних послуг становить 2,7 млрд дол, що на 4% менше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

У Львівському ІТ Кластері наголошують, що падіння обсягів IT-експорту послуг може тривати, якщо не вирішити критичні для нормального функціонування галузі проблеми. Йдеться зокрема і про необхідність бронювання ключових працівників індустрії.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року обсяг українського IT-експорту становив майже 1,58 млрд дол, що на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023 році.