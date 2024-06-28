Фонд гарантування повторно виставить на продаж пул активів "Мегабанку" за 30 мільйонів

9 липня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Мегабанк" , що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як зазначається в повідомленні, до складу лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, а також дебіторська заборгованість фізичних осіб та майнові права за дебіторською заборгованістю (загалом 20054 угоди).

"Близько 72% за сумою заборгованості включених до лоту активів складають беззаставні кредити, 6% - автокредити, у заставу за якими передано транспортні засоби, 20% - кредити, видані під іншу заставу, та карткові кредити. Решта активів – це дебіторська заборгованість", - розповіли у пресслужбі.

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У Фонді додали, що майже всі кредити, включені до складу пулу, є непрацюючими.

Початкова ціна лоту – 30,2 млн грн.

"Активи неодноразово виставлялися як на індивідуальні торги, так і в складі пулів, однак не знайшли своїх покупців", - повідомили у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".

Економічна правда