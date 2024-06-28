Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування повторно виставить на продаж пул активів "Мегабанку" за 30 мільйонів

П'ятниця, 28 червня 2024, 16:13 - Віктор Волокіта

9 липня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "Мегабанк" , що ліквідується Фондом гарантування вкладів. 

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як зазначається в повідомленні, до складу лоту увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, а також дебіторська заборгованість фізичних осіб та майнові права за дебіторською заборгованістю (загалом 20054 угоди).

"Близько 72% за сумою заборгованості включених до лоту активів складають беззаставні кредити, 6% - автокредити, у заставу за якими передано транспортні засоби, 20% - кредити, видані під іншу заставу, та карткові кредити. Решта активів – це дебіторська заборгованість", - розповіли у пресслужбі. 

Реклама:

У Фонді додали, що майже всі кредити, включені до складу пулу, є непрацюючими.

Початкова ціна лоту – 30,2 млн грн.

"Активи неодноразово виставлялися як на індивідуальні торги, так і в складі пулів, однак не знайшли своїх покупців", - повідомили у пресслужбі.  

Реклама:

Нагадаємо:

Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".

Економічна правда

Фонд гарантування вкладів банк кредит
Реклама:
Матеріали за темою
Фонд гарантування виставить на продаж кредити банку "Конкорд" із квартирами у заставі 27 червня 2024, 14:59
Фонд гарантування виставить на аукціон пул активів семи банків-банкрутів 26 червня 2024, 15:19
Фонд гарантування виставив на продаж активи 9 банків на 340 мільйонів  25 червня 2024, 12:44
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті