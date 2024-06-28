Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника

Обмеження пропозиції кави призвело до зростання ринку в цьому році, коли сорт робуста подорожчала приблизно на 40% за перші шість місяців.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Посуха у В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту зерен четвертий рік поспіль. Бразилія, найбільший світовий виробник кави, також збирає слабший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки, що розчаровує і без того обмежені світові ринки.

Bloomberg

Обмеження пропозиції призводить до зростання цін. За словами Альберта Скалли, старшого віце-президента з трейдингу StoneX, в той час, як за прогнозами уряду США виробництво перевищить попит на 5,6 млн. мішків, глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до волатильності на ринку.

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Найбільш активні ф'ючерси на робусту знаходяться на шляху до найбільшого цінового ралі за перші шість місяців року, як мінімум, з 2008 року. Арабіка знаходиться на шляху до найкращого цінового початку року з 2021 року.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.

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Економічна правда.