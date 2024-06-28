Італія звинувачує Google в несплаті податків на суму 1 мільярд євро

Італія вимагає від Google виплатити 1 мільярд євро несплачених податків і штрафів, через сім років після того, як компанія врегулювала податковий спір з владою Риму.

Про це повідомляє Reuters.

Податкове агентство Італії розпочало змагальний процес з Google через несплату податків і штрафів на суму 1 мільярд євро, який може завершитися або мировою угодою, або початком судового процесу.

Розслідування було розпочато в грудні 2022 року, а претензії охоплюють період з 2018 по 2022 рік.

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Прокуратура Мілана стверджує, що Google не подавала і не сплачувала податки з доходів, отриманих в Італії.

В Google після звинувачень заявили, що дотримуються податкового законодавства в усіх країнах, де працюють, включаючи Італію.

У 2017 році компанія Google, заплатила 306 мільйонів євро, оскільки вважалося, що вона має постійне представництво в Італії на підставі того, що її персонал працює в країні.

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Повідомляється, що тепер вимога була висунута на основі цифрової інфраструктури, яку вона має в країні і яка дозволяє їй працювати і отримувати дохід. Це той самий підхід, який був використаний у нещодавньому податковому врегулюванні з Netflix.

Нагадаємо:

Google відібрав перші українські стартапи для фінансування, йдеться про $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій.