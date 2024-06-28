Рух на зеленій гілці київського метро зупинили: знову людина впала під потяг
П'ятниця, 28 червня 2024, 11:09 -
У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота".
Джерело: hromadske з посиланням на дані кореспондентки, столичний метрополітен у соцмережі X
Деталі: Зазначено, що рух на "зеленій" гілці тимчасово зупинено.
Дослівно метро: ""Зелена" лінія метро: ст. "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід. На ст. "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.
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Рух поїздів на лінії від ст. "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".
Що передувало: У четвер 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Чотири станції київського метро на червоній лінії були зачинені на вхід для пасажирів.
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