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Рух на зеленій гілці київського метро зупинили: знову людина впала під потяг

П'ятниця, 28 червня 2024, 11:09 - Віктор Волокіта , Українська правда

У Києві зранку 28 червня людина впала під потяг на станції метро "Золоті ворота".

Джерело: hromadske з посиланням на дані кореспондентки, столичний метрополітен у соцмережі X

Деталі: Зазначено, що рух на "зеленій" гілці тимчасово зупинено.

Дослівно метро: ""Зелена" лінія метро: ст. "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід. На ст. "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг.

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Рух поїздів на лінії від ст. "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Що передувало: У четвер 27 червня  на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Чотири станції київського метро на червоній лінії були зачинені на вхід для пасажирів. 

Українська правда

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метрополітен Київ
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