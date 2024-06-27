Пасажир потрапив під потяг: частина червоної лінії метро у Києві не працює

Чотири станції київського метро на червоній лінії зачинені на вхід для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Йдеться про станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна".

У пресслужбі зазначають, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

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"На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - додали в КМДА.

Там також повідомили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Економічна правда

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