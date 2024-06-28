Через обстріли є нові знеструмлення у чотирьох областях

Через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях. У той же час енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.

Про це повідомили у Міненерго.

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 31 390 МВт*год. Експорту не передбачається.

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Також у Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт "зеленої" генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.

Через негоду в Закарпатській області також знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

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Нагадаємо:

У п'ятницю 28 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.