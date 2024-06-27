Українці в 2-х країнах ЄС отримують 1100-1330 євро і вважають свій стан "середнім" — дослідження
Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні.
Такі результати спільного дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Згідно з дослідженням, у середньому у Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"). Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату нетто в Україні.
В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі перевищує середню зарплату в Україні.
Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".
Водночас, більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу.
Нагадаємо:
Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.
Економічна правда