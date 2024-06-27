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Українці в 2-х країнах ЄС отримують 1100-1330 євро і вважають свій стан "середнім" — дослідження

Четвер, 27 червня 2024, 12:53 - Віктор Волокіта
 

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні.

Такі результати спільного дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Згідно з дослідженням, у середньому у Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"). Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату нетто в Україні.

В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі перевищує середню зарплату в Україні.

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Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Водночас, більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу.

Нагадаємо: 

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Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.

Економічна правда

Німеччина Нідерланди заробітна плата
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