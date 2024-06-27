ВАКС арештував організатора корупційної схеми в "Укрзалізниці" на 17 мільйонів

Керівнику організованої злочинної групи, яка заволоділа 17 млн грн під час ремонту колійних машин "Укрзалізниці", обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 серпня включно з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до керівника організованої злочинної групи, яка упродовж 2021–2022 років заволоділа грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" шляхом зловживання службовими особами ВСП "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" своїм службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки:

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прибувати на першу вимогу до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Черкаси без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо:

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин.