Корупція на "Укрзалізниці": НАБУ і САП викрили схему на 17 мільйонів

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

"За даними слідства, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" з метою протиправного збагачення утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників заводу.

Впродовж квітня 2021 - лютого 2022 років він домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин. Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.

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Підкреслюється, що унаслідок цього "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 17,1 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Про підозру повідомили п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Економічна правда

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