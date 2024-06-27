Рух вантажівок у Києві відновили

Патрульна поліція Києва повідомила про відновлення руху великовагового транспорту у столиці.

Про це патрульна поліція повідомила у Telegram.

Раніше там оголосили, що з четверга, 27 червня, на території столиці введений тепловий режим.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

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Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно, від прогнозованої та фактичної температури повітря", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежать рух великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.