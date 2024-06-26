У Києві вводять обмеження руху для вантажівок через спеку

Із 27 червня до 1 липня з 10:00 до 22:00 у столиці обмежать рух великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою.

Про це повідомили в КМДА із посиланням на КК "Київавтодор".

За прогнозом Укргідрометцентру, в ці дні очікується підвищення температури повітря вище + 28 ºС.

"Для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - почснили в КМДА.

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Зазначається, що контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.

Економічна правда