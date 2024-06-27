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2,5 млрд на безпеку в українських школах: вже розподілили кошти на 50 проєктів

Четвер, 27 червня 2024, 17:54 - Віктор Волокіта

Цьогоріч уряд передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами ОВА щодо завершення навчального року й підготовки до наступного. 

"Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах", - розповів Шмигаль.

Шмигаль також зауважив, що наразі в закладів освіти є більш як 12 тисяч генераторів. 

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"На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення", - додав прем'єр-міністр. 

Нагадаємо:

Уряд виділяє 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів. 

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Економічна правда

Шмигаль уряд Кабмін освіта
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