2,5 млрд на безпеку в українських школах: вже розподілили кошти на 50 проєктів
Четвер, 27 червня 2024, 17:54 -
Цьогоріч уряд передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами ОВА щодо завершення навчального року й підготовки до наступного.
"Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах", - розповів Шмигаль.
Шмигаль також зауважив, що наразі в закладів освіти є більш як 12 тисяч генераторів.
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"На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо:
Уряд виділяє 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.
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Економічна правда
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