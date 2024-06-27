За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів

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За 10 місяців роботи українського морського коридору, який був забезпечений Об’єднаними силами оборони України було експортовано 55 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення.

В повідомленні йдеться, що сумарно було завантажено 1954 суден, які транспортували 55 млн тонн вантажів.

Зазначається, що при цьому 37,4 млн тонн агропродукції було експортовано до 45 країн світу.

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Постійне нарощування обсягів перевезень свідчить про ефективність функціонування Українського морського коридору, який Україна відкрила десять місяців тому самостійно, виключно за сприяння Об’єднаних сил оборони.

"Не зважаючи на постійні обстріли портової інфраструктури, Україна залишається топ експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки світу." – додають в пресслужбі.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 68 суден, які експортують майже 2 млн тонн вантажів.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП завершили розслідування і оновили підозри у справі про заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності на понад 2,5 млрд грн.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.