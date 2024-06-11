Запрацював сайт пошуку вакансій в армії

В українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскільки запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", – йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Нагадаємо:

Реклама:

Згідно з інформацією Work.ua, у травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.

Економічна правда

Реклама: