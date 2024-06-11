Запрацював сайт пошуку вакансій в армії
Вівторок, 11 червня 2024, 13:47 -
В українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскільки запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
"Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", – йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.
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Згідно з інформацією Work.ua, у травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.
Економічна правда
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