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Запрацював сайт пошуку вакансій в армії

Вівторок, 11 червня 2024, 13:47 - Віктор Волокіта

В українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскільки запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", – йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Нагадаємо:

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Згідно з інформацією Work.ua, у травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. 

Економічна правда

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