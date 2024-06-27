"Укрпошта" випустила марки про податки та армію
"Укрпошта" долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!" й вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога".
Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".
"Зараз зарплата одного військового — це податки 6–8 українців, які працюють", - пояснюють в повідомленні.
У пресслужбі також зазначили, що нові марки незвичної форми — круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще — номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.
В "Укрпошті" також додали, що кількість зчіпок в аркуші — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 примірників.
Нагадаємо:
АТ "Укрпошта" провело у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.
Економічна правда