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В перекладачі Google з'являться 110 нових мов, включно із кримськотатарською

Четвер, 27 червня 2024, 13:57 - Артур Крижний

Google готує найбільше розширення свого перекладача: з'явиться 110 нових мов, включно з кримськотатарською.

Про це повідомляє пресслужба Google.

"Завдяки нашій великій мовній моделі PaLM 2 ми починаємо додавати 110 нових мов до Google Перекладача, що є найбільшим розширенням за всю історію", - йдеться у повідомленні.

Ось деякі з нових мов, які будуть підтримуватись в Google Перекладачі:

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  • Афар - це тональна мова, якою розмовляють у Джибуті, Еритреї та Ефіопії. 
  • Кантонська мова - вона вже давно є однією з найбільш запитуваних мов для Google Перекладача. 
  • Кримськотатарська мова –  тюркська мова, рідна мова кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO.
  • Менська - це кельтська мова острова Мен. 
  • Нко - це стандартизована форма західноафриканських мов мандінка, яка об'єднує багато діалектів в одну спільну мову. 
  • Панджабі (Шахмукхі) - це різновид панджабі, що пишеться персько-арабським письмом (шахмукхі), і є найпоширенішою мовою в Пакистані.
  • Тамазігська мова (амазігська) - це берберська мова, якою розмовляють у Північній Африці. 
  • Ток-пісін - це креольська мова на основі англійської та мова міжнаціонального спілкування Папуа-Нової Гвінеї. 

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Економічна правда.

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