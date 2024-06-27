В перекладачі Google з'являться 110 нових мов, включно із кримськотатарською

Google готує найбільше розширення свого перекладача: з'явиться 110 нових мов, включно з кримськотатарською.

Про це повідомляє пресслужба Google.

"Завдяки нашій великій мовній моделі PaLM 2 ми починаємо додавати 110 нових мов до Google Перекладача, що є найбільшим розширенням за всю історію", - йдеться у повідомленні.

Ось деякі з нових мов, які будуть підтримуватись в Google Перекладачі:

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Афар - це тональна мова, якою розмовляють у Джибуті, Еритреї та Ефіопії.

Кантонська мова - вона вже давно є однією з найбільш запитуваних мов для Google Перекладача.

Кримськотатарська мова – тюркська мова, рідна мова кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO.

Менська - це кельтська мова острова Мен.

Нко - це стандартизована форма західноафриканських мов мандінка, яка об'єднує багато діалектів в одну спільну мову.

Панджабі (Шахмукхі) - це різновид панджабі, що пишеться персько-арабським письмом (шахмукхі), і є найпоширенішою мовою в Пакистані.

Тамазігська мова (амазігська) - це берберська мова, якою розмовляють у Північній Африці.

Ток-пісін - це креольська мова на основі англійської та мова міжнаціонального спілкування Папуа-Нової Гвінеї.

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Економічна правда.