В перекладачі Google з'являться 110 нових мов, включно із кримськотатарською
Четвер, 27 червня 2024, 13:57 -
Google готує найбільше розширення свого перекладача: з'явиться 110 нових мов, включно з кримськотатарською.
Про це повідомляє пресслужба Google.
"Завдяки нашій великій мовній моделі PaLM 2 ми починаємо додавати 110 нових мов до Google Перекладача, що є найбільшим розширенням за всю історію", - йдеться у повідомленні.
Ось деякі з нових мов, які будуть підтримуватись в Google Перекладачі:
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- Афар - це тональна мова, якою розмовляють у Джибуті, Еритреї та Ефіопії.
- Кантонська мова - вона вже давно є однією з найбільш запитуваних мов для Google Перекладача.
- Кримськотатарська мова – тюркська мова, рідна мова кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO.
- Менська - це кельтська мова острова Мен.
- Нко - це стандартизована форма західноафриканських мов мандінка, яка об'єднує багато діалектів в одну спільну мову.
- Панджабі (Шахмукхі) - це різновид панджабі, що пишеться персько-арабським письмом (шахмукхі), і є найпоширенішою мовою в Пакистані.
- Тамазігська мова (амазігська) - це берберська мова, якою розмовляють у Північній Африці.
- Ток-пісін - це креольська мова на основі англійської та мова міжнаціонального спілкування Папуа-Нової Гвінеї.
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Економічна правда.
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