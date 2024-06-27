Аптечні продажі в Україні зросли на 14%: найбільша динаміка у лікувальної косметики

Аптечні продажі в Україні в січні-травні 2024 року зросли в грошовому виразі на 13,87% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 80,159 млрд грн, у натуральному скоротилися на 4,2% - до 491,363 млн упаковок.

Про це повідомили в компанії "Бізнес Кредит", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними дослідження "Бізнес Кредит", середньозважена ціна товарів аптечного кошика за цей період становила 163,14 грн - на 18,86% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас аптечні продажі лікарських засобів у січні-травні 2024 року становили 62,827 млрд грн, що на 13,72% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, проте в натуральному виразі аптечні продажі ліків скоротилися на 4,45% - до 345,722 млн упаковок.

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Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів у січні-травні 2024 року становила 181,73 грн за одиницю товару, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Крім того, за даними "Бізнес Кредиту", у грошовому виразі найбільшу динаміку в січні-травні 2024 року продемонстрували аптечні продажі лікувальної косметики, які зросли на 20,72% - до майже 2,035 млрд грн, у натуральному виразі аптечні продажі в цьому сегменті зросли на 10,87%, до 11,483 млн упаковок.

Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками п'яти місяців становила 177,2 грн, що на 8,88% вище, ніж роком раніше.

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Крім того, серед лідерів динаміки аптечних продажів БАДи (харчові добавки, що складаються з окремих активних сполук біологічних речовин або їх комплексу - ред), які в грошовому виразі зросли на 20%, до 8,514 млрд грн, але в натуральному фактично залишилися на торішньому рівні - 43,208 млн упаковок (зростання 0,97%).

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Економічна правда