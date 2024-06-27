Усі власники зруйнованого житла зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків: "Дія" запустила тестування

Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скоро скористатися послугою зможуть всі українці, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, зокрема у кого:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму "єВідновлення";

оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Наразі у Мінцифри запустили бета-тестування послуги, долучитися до якого можна через бот за посиланням. Для участі в тестуванні потрібно бути повнолітнім громадянином України та мати податковий номер.

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Заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Нагадаємо:

2 квітня в Гаазі було оголошено про технічний запуск міжнародного Реєстру збитків та початок прийому заяв постраждалих від збройної агресії Російської Федерації.

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