Держгеонадр відновила дію трьох вуглеводневих ліцензій Smart Energy

Державна служба геології та надр України відновила дію трьох спеціальних дозволів на видобуток і розробку вуглеводнів, що входять до групи компаній Smart Energy.

Про це йдеться у наказі відомства від 26 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема йдеться про Островерхівське родовище ПрАТ "Укргазвидобуток", Васищівське родовище ТОВ "Пром-Енерго Продукт" (обидва розташовані у Харківській області) і Свистунківсько-Червонолуцьке родовище (Полтавської область) ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Відновлення дії цих ліцензій стало можливим після нещодавнього внесення змін до рішення РНБО про персональні санкції проти Вадима Новинського.

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Нова редакція одного з пунктів рішення РНБО уточнює, які конкретно спецдозволи на надрокористування анулюються, до переліку яких не ввійшли вищезазначені три вуглеводневі.

Нагадаємо:

Держгеонадр зупинила дію трьох спецдозволів на початку травня 2023 року, Smart Energy оцінювала добу простою родовищ у 0,45 млн куб. м газу і втрату державою 5,5 млн грн податків.

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Група компаній Smart Energy входить до складу інвестиційної групи Smart Holding та реалізує проєкти з розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів. Вона входила до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи на початок повномасштабної війни понад 1 млн куб. м газу на добу.

Нафтогазовий напрям Smart Energy представлено компанією "Укргазвидобуток", а також публічною британською компанією Enwell Energy.

Зі свого боку Enwell Energy володіє в Україні представництвом "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" і "Аркона Газ-Енергія" в Полтавській області, а також компанією "Пром-Енерго Продукт" - у Харківській.