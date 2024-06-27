Іспанська компанія Renfe допоможе УЗ адаптувати потяги до різної ширини колії

"Укрзалізниця" та державна іспанська залізнична компанія Renfe готують перші напрацювання в рамках пілотного проєкту щодо впровадження потягів, які адаптуються до різної ширини колії – для 1520 мм /1435 мм/1668 мм.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко на спільній пресконференції з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо, передає Укрінформ.

За словами Свириденко, зараз розробляється дорожня карта із реалізації проєкту, опрацьовується питання проєктування, випробування та виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами, а також пристрою зміни ширини колії, їх тестування, сертифікація системи в країнах експлуатації.

Іспанський міністр додав, що проєкт має не лише економічне значення, а й символічне, адже допоможе з’єднати Україну з іншими європейськими країнами.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.