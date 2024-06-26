Amazon розробляє власний чат-бот Metis на основі ШІ 

Технологічний гігант Amazon працює над новим чат-ботом під назвою Metis, який працюватиме на базі моделі штучного інтелекту Olympus.

Про це пише Business Insider з посиланням на внутрішній документ компанії.

Зазначається, що Amazon прагне використовувати підхід під назвою генерація, доповнена пошуком (retrieval-augmented generation, RAG) з Metis. RAG дозволяє забезпечити більший контроль над згенерованим текстом, а користувачам — уявлення про процес генерації відповідей.

По суті, RAG дозволяє системам отримувати дані з зовнішніх джерел, таких як API та сховища документів, без необхідності перенавчання моделі. Це дозволяє забезпечити доступ до актуальної інформації, що сприяє точнішим та чіткішим відповідям.

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Над розробкою Metis безпосередньо працюють генеральний директор Amazon Енді Джасі та Рохіт Прасад, головний науковець команди AGI. Попередньо Amazon планує випустити Metis у вересні цього року.

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Amazon планує суттєве оновлення свого голосового помічника Alexa, щоб включити в нього розмовний генеративний ШІ.

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