Amazon розробляє власний чат-бот Metis на основі ШІ
Технологічний гігант Amazon працює над новим чат-ботом під назвою Metis, який працюватиме на базі моделі штучного інтелекту Olympus.
Про це пише Business Insider з посиланням на внутрішній документ компанії.
Зазначається, що Amazon прагне використовувати підхід під назвою генерація, доповнена пошуком (retrieval-augmented generation, RAG) з Metis. RAG дозволяє забезпечити більший контроль над згенерованим текстом, а користувачам — уявлення про процес генерації відповідей.
По суті, RAG дозволяє системам отримувати дані з зовнішніх джерел, таких як API та сховища документів, без необхідності перенавчання моделі. Це дозволяє забезпечити доступ до актуальної інформації, що сприяє точнішим та чіткішим відповідям.
Над розробкою Metis безпосередньо працюють генеральний директор Amazon Енді Джасі та Рохіт Прасад, головний науковець команди AGI. Попередньо Amazon планує випустити Metis у вересні цього року.
Нагадаємо:
Amazon планує суттєве оновлення свого голосового помічника Alexa, щоб включити в нього розмовний генеративний ШІ.