У Центробанку РФ обіцяють обійти санкції проти "російського SWIFT"

У Центробанку РФ упевнені, що зможуть обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС).

Про це заявив перший заступник голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін, пише The Moscow Times.

Він стверджує, що вихід із ситуації буде знайдено, і "російський SWIFT" продовжить роботу.

"Санкційний тиск - це той факт, який необхідно буде враховувати в практичній діяльності російської інфраструктури, зокрема й Системі передання фінансових повідомлень.

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Водночас ми вважаємо, що знайдемо з партнерами вихід із ситуації, що склалася, для того, щоб у належному режимі продовжити функціонування цієї системи", - стверджує Чистюхін.

В ухваленому минулого тижня 14-му пакеті санкцій ЄС заборонив європейським компаніям підключатися до СПФС і здійснювати транзакції з тими, хто використовує її за межами Росії. Фактично це відрізання порушників від європейської фінансової системи, додає видання.