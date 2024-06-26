Середньодобовий пролив на АЗК "Укрнафти" зріс і майже вийшов на рівень 2018 року

Середньодобовий пролив на одному АЗК ПАТ "Укрнафта" за перші 5 місяців 2024 року сягнув 2,9 тис літрів. Це +63% до аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрнафти".

Згідно з повідомленням, це майже результат 2018 року, коли економіка була на піку зростання. Тоді було 3,1 тис літрів на добу.

"Водночас АЗС мережі ще дуже далеко до бенчмарків. Більшість заправок морально застарілі – з точки зору локації, обладнання, сервісів. Але уже зараз є точки, що проливають по 10 і 15 тис літрів на добу, - зазначає директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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За його словами, цього року компанія планує вийти на середній показник – 3,1 тис літрів на добу.

В середньо- та довготривалій перспективі компанія планує вийти на рівень 5-6 тис літрів на одну заправку, тобто +80-100% до поточних показників.

Нагадаємо:

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"Укрнафта" вдвічі збільшила непаливні продажі. За 5 місяців 2024 року виручка сягнула 260 млн грн, що вдвічі більше, ніж у 2023, коли за такий же період було 126 млн грн.

Економічна правда







