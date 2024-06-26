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Опитування: українці трохи покращили оцінку економічної ситуації в країні 

Середа, 26 червня 2024, 17:22 - Віктор Волокіта

Економічну ситуацію в Україні як "погану" оцінюють 64% українців, 3% громадян оцінюють як "добру" і 30% - як "не погану і не добру". 

Такі результати червневого опитування Центру Разумкова.

Якщо порівнювати з грудневим опитуванням, то дещо знизилася частка українців (з 66,5%), які негативно оцінюють економічну ситуацію в країні. 

Згідно з результатами опитування, з другої половини 2023 р. очікування громадян на короткосторокову перспективу погіршилися. 

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Станом на червень 2024 р. частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом 3 місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться — 34%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 46%.  

Нагадаємо:

Більше половини українців не відкладають гроші на "чорний день".

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Економічна правда

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